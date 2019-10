VIDEO - Guardiola: "L'Atalanta è incredibile, vederla giocare è una gioia per gli occhi"

Nella conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Atalanta, il tecnico catalano tesse le lodi della formazione orobica allenata da Gasperini: "Per una squadra come l'Atalanta, fare quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile. È come vincere un campionato con una grande squadra".