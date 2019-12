Guardiola confessa: "Sognavo di giocare nella Juventus con Zidane"

1.976 visualizzazioni | 00:49

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola durante la conferenza alla vigilia della sfida contro l'Oxford United in League Cup, ha confessato un suo sogno: "Quando ho lasciato il Barcellona sognavo di giocare nella Juventus per giocare al fianco di Zidane. Non è mai successo ma la stima nei suoi confronti negli anni è cresciuta e sarà un piacere sfidarlo negli ottavi".