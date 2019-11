VIDEO - Guardiola: "Balotelli?" Servono gesti forti, non è un problema solo italiano"

"Per fare passi avanti servono gesti forti. Succede spesso che la vittima venga colpevolizzata". Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta in Champions League a proposito del problema del razzismo, riemerso dopo gli insulti di cui è stato vittima Mario Balotelli durante Verona-Brescia.