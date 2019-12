VIDEO - Eppure Ancelotti dopo il 4-0 al Genk diceva: "Spero di essere in panchina sabato"

L'ormai ex tecnico del Napoli sperava di continuare la sua avventura in azzurro e nell'immediato post partita si diceva sicuro di poter continuare se si fossero avverate certe condizioni. Evidentemente, così non è stato.