Conte: "L'Inter ha la sua idea di calcio e non torna indietro. Gli schiaffi li vogliamo dare"

visualizzazione | 01:44

Il tecnico dell'Inter spiega l'evoluzione della sua squadra nelle ultime settimane, con un 3-5-2 atto a valorizzare le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Poi la battuta finale: "Non torniamo indietro per nulla al mondo, non aspettiamo dietro la linea della palla per prendere gli schiaffi, li vogliamo dare".