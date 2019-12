VIDEO - Conte: "Importante andare avanti. L'Inter non ha grande esperienza in Champions, me compreso"

Il tecnico dei nerazzurri vuole a tutti i costi la qualificazione agli ottavi di Champions, anche per incamerare esperienza. È proprio l'esperienza quella che manca in casa Inter, dice Conte, ammettendo come sia stato difficile gestire questo girone contro squadre come Barcellona e Borussia Dortmund.