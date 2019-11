VIDEO - Conte: "Come combattere il razzismo? Essere severi, ma a Verona ci stanno lavorando"

Anche il tecnico dei nerazzurri dice la sua sul caso Balotelli a Verona. Bisogna essere severi ed inflessibili, questa l'unica arma per 'difendersi'. Ma comunque, dice Conte, a Verona già sono stati fatti dei passi in avanti in questa battaglia.