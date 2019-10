Barcellona-Inter 2010, che fine hanno fatto gli eroi del match che proiettò i nerazzurri al Triplete

96 visualizzazioni | 01:19

Per il secondo anno consecutivo l'Inter torna al Camp Nou per sfidare il Barcellona in Champions League, lo stadio teatro di una delle più sofferte ma esaltanti recite dell'Inter di José Mourinho che riuscì a strappare il pass per la finale di Champions League nonostante fosse rimasta in 10 uomini per oltre un'ora di partita.