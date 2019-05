Ten Hag: "Ci basta il pari? Questo Ajax gioca per vincere qualunque partita"

432 visualizzazioni | 00:37

Dopo l'1-0 esterno nella semifinale d'andata, l'Ajax potrebbe qualificarsi anche con un pareggio ma il tecnico dei lancieri Erik Ten Hag non ne vuole sapere: "Domani dobbiamo vincere. Rispettiamo i nostri avversari, ma noi dobbiamo vincere. Magari alla fine non ne avremo bisogno, ma noi scendiamo in campo per vincere ogni match che giochiamo".