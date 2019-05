VIDEO - Liverpool, il mito di Anfield e della Kop: tra storia, leggenda e "You'll never walk alone"

Il Liverpool, va a caccia di un’impresa epica: rimontare 3 gol al Barcellona di Messi e Suarez. La squadra di Klopp per provare a scrivere una pagina di storia affiderà tante speranze su Anfield e sul calore della Kop: na curva mitica, capace veramente di diventare il 12esimo uomo in campo per i Reds.