L'annuncio di Klopp: "Salah è disperato ma non potrà essere in campo contro il Barcellona"

VIDEO - Jurgen Klopp: "Salah è disperato ma non potrà essere in campo contro il Barcellona"

Il tecnico del Liverpool, nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di ritorno contro il Barcellona in cui i Reds saranno chiamati a rimontare tre reti ai catalani, conferma l'assenza del fuoriclasse egiziano: "Una precauzione? No, è una commozione cerebrale, non ha ottenuto dai medici il benestare per scendere in campo".