Allegri: "Cristiano Ronaldo sarà titolare, e stavolta sarà importante fare gol"

2.281 visualizzazioni | 01:15

Massimiliano Allegri. allenatore della Juventus, nella conferenza stampa della vigilia della sfida d'andata contro l'Ajax valida per i quarti di finale di Champions League conferma la presenza di Cristiano Ronaldo dal primo minuto e avvisa tutti: "Serve fisicità e pericolosità offensiva per fare risultato, in questo stadio ha vinto solo il Real Madrid".