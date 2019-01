VIDEO - #10yearschallenge, Pogba, Zanetti, Mbappé: come sono cambiati i calciatori?

5.276 visualizzazioni | 01:06

Una fotografia di oggi confrontata con una del 2009: negli ultimi giorni sui social non c'è nulla di più virale dell'hashtag #10yearchallenge, una sfida che consiste nell'accostare uno scatto recente a uno di 10 anni fa, ironizzando insieme ai propri follower sui cambiamenti nell'arco del tempo. Anche i calciatori non si sono sottratti ed abbiamo raccolto per voi i casi più curiosi e divertenti.