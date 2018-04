Lionel Messi ritorna a Roma, la città in cui è diventato eterno

4.716 visualizzazioni | 01:17

Lionel Messi torna a Roma, la città in cui ha vinto la sua prima Champions League da titolare nella finalissima 2009 contro il Manchester United. Decisiva in quella partita fu una sua prodezza su colpo di testa: da quel momento in poi divenne un bomber da 0,9 gol a partita, una vera svolta per la sua carriera. Contro la Roma sarà come sempre lui a guidare i "blaugrana".