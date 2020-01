VIDEO - Solskjaer gela l'Inter: "Young è il nostro capitano, non credo partirà a gennaio"

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer blinda Ashley Young, oggetto del desiderio dell'Inter per la fascia sinistra nel mercato di gennaio: "Ci sono molte speculazioni e dobbiamo solo gestirle. Non abbiamo troppi giocatori pronti e in forma, quindi abbiamo bisogno di tenere quelli che abbiamo".