VIDEO - Sarri: "Devo capire se il Chelsea è contento di me, poi in pochi giorni prenderò una decisione"

Maurizio Sarri dopo la vittoria in finale di Europa League, che ha regalato al tecnico del Chelsea il primo trofeo in carriera parla del suo futuro facendo capire di non aver ancora sciolto le riserve su un'eventuale permanenza in Premier League alla guida dei Blues: "Dobbiamo capire cosa il club vuole da me, cosa posso fare meglio per il club. Ad oggi, sono contento qui ma...".