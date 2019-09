Piqué: "Neymar? Gli ho parlato e gli ho detto 'Ascoltami, ora devi fare un grande anno al PSG..."

474 visualizzazioni | 00:33

Intervistato da Boris Becker, il difensore del Barcellona in visita allo US Open per seguire l'ultima settimana dello Slam statunitense ha parlato del mancato trasferimento di Neymar: "Ho un grande rapporto con lui, sarebbe stato bello riaverlo a Barcellona ma purtroppo in questa sessione non è arrivato. Nel calcio però mai dire mai...".