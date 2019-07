VIDEO - Nainggolan vuole tornare al Cagliari, il Napoli su Pépé: la giornata di calciomercato in 1 minuto

Il Ninja apre al clamoroso ritorno in Sardegna mentre Ancelotti conferma la trattativa per l'ivoriano. Dani Ceballos passa all'Arsenal in prestito, Pradè ribadisce la volontà della Fiorentina di trattenere Chiesa.