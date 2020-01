Mourinho: "Non è il miglior Eriksen? Non sono un'idiota, conosco il perché..."

331 visualizzazioni | 02:01

Il tecnico del Tottenham parla del centrocampista danese, obiettivo di mercato dell'Inter e in scadenza di contratto, rispondendo così ai cronisti che gli chiedono perché non stia rendendo al massimo: ""Non si sta esprimendo al meglio e so anche perché, non sono un idiota. È normale che sia così in queste situazioni. Domani giocherà in FA Cup".