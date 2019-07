VIDEO - Milan: mattinata di visite mediche per Rafael Leao

Sbarcato ieri a Malpensa, oggi è giornata di visite mediche e firma sul contratto per Rafael Leao. Il giovane attaccante, classe 1999, è arrivato presto alla clinica "La Madonnina" e successivamente andrà a Casa Milan per concludere l'iter che lo farà diventare un nuovo attaccante per Marco Giampaolo.