VIDEO - Milan, il primo rinforzo è già a Milano! Visite mediche per Theo Hernandez

Nel pomeriggio di lunedì alla clinica 'La Madonnina' di Milano, il terzino francese ex Real Madrid ha svolto le visite mediche. Il 22enne laterale mancino sarà il nuovo rinforzo per la retroguardia rossonera, che pagherà 20 milioni di euro ai Blancos per portarlo a Milano.