Milan, da Seedorf a Giampaolo: la lunga ricerca del comandante dopo il ciclo Allegri

visualizzazione | 02:00

Dopo la fine del ciclo Allegri il Milan ha cambiato ben sette allenatori in cinque anni senza mai trovare l’adeguata stabilità; con Giampaolo sarà la volta buona per il “Diavolo”. Ai suoi predecessori non ha mai detto bene visto che nessuno è riuscito a riportare i rossoneri in Champions.