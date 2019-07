Giulini: "Barella? L'Inter è sparita da 20 giorni, ora ho l'intesa con la Roma. Deciderà il ragazzo"

21.021 visualizzazioni | 00:56

Il presidente del Cagliari Giulini a margine dell'assemblea di Lega fa il punto della situazione su Barella: "Avevo un'intesa con l'Inter: "L'11 giugno abbiamo raggiunto l'accordo con l'Inter ma i nerazzurri non li sento ormai da 20 giorni, non so se siano più interessati. Nel frattempo è arrivata una proposta della Roma e abbiamo chiuso con loro. Tempo un paio di giorni e Nicolò deciderà...".