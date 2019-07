VIDEO - De Rossi: "Il Boca è spettacolo e passione! Non sono Maradona ma darò il mio contributo"

visualizzazione | 01:58

Presentazione ufficiale a Buenos Aires per Daniele De Rossi come nuovo giocatore del Boca Juniors. L'ex capitano della Roma appare entusiasta e carico per la sua nuova avventura argentina.