Chiesa: "Futuro? Fa piacere l'interesse di altri club ma penso solo alla Nazionale"

Federico Chiesa a margine di una conferenza stampa in Nazionale, in vista dell'impegno contro la Grecia ha commentato i rumors di mercato: "L'interesse di altri club fa piacere - ha ammesso l'ala della Fiorentina -, sento le notizie e so dell'incontro per la cessione della società ma sono concentrato sulla Nazionale".