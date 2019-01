Tonali: "Mi ispiro a Gattuso, sarebbe bello essere allenato da lui..."

188 visualizzazioni | 01:05

Il golden boy classe 2000 in forza al Brescia, ricercatissimo sul mercato da tutte le big del calcio italiano (Milan, Inter, Juventus e Roma), racconta chi è il suo idolo e il suo riferimento: "Da piccolo tifavo Milan e mi sono sempre ispirato a Gattuso per la grinta e la cattiveria che metteva in campo. Se mi piacerebbe essere allenato da lui? Certamente sì...".