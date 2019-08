VIDEO - Neymar, maxi offerta Real. Lukaku-Inter, è fatta: la giornata di calciomercato in 1 minuto

visualizzazione | 01:01

Dalla Spagna pronta un'offerta del Real al PSG di 120 milioni più Modric per portare via Neymar. Nel mentre l'Inter chiude con il Manchester per Lukaku: 65 milioni + bonus. Il Milan ufficializza Leo Duarte.