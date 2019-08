VIDEO - Lozano-Napoli, ci siamo. Ma per James c'è anche la Juve: la giornata di calciomercato in 1 minuto

1.562 visualizzazioni | 00:59

Il Napoli sta per chiudere con il messicano in forza al PSV, ma su James Rodriguez sbuca la bomba dalla Spagna: se parte Dybala, c'è l'interessamento della Juventus. L'ufficialità del giorno è il colpo del Tottenham: 65 milioni per Giovani Lo Celso.