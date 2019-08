VIDEO - Lozano al Napoli è cosa fatta. Il Bayern tenta Coutinho: la giornata di calciomercato in 1 minuto

Lozano ormai prossimo al Napoli: accordo col PSV per 42 milioni. Nel mentre il Bayern tenta il Barcellona per Coutinho. L'ufficialità di giornata è in Leris che passa dal Chievo alla Sampdoria.