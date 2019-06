VIDEO - Juventus: Luca Pellegrini al Jmedical per le visite. Primi selfie e autografi con i tifosi

799 visualizzazioni | 00:42

Prima giornata in bianconero per il 20enne esterno che approda a Torino nell'ambito dello scambio di mercato che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma. Dopo le visite mediche di rito il giocatore andrà in vacanza e, una volta rientrato, si metterà a disposizione di Maurizio Sarri.