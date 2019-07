VIDEO - Buona la prima per la Roma di Fonseca: 12-0 al Tor Sapienza. In gol Spinazzola

La prima amichevole della Roma targata Paulo Fonseca finisce in goleada: 12-0 al Tor Vergata, formazione di Serie D. In gol anche il nuovo acquisto Leonardo Spinazzola. Apre le marcature Perotti su rigore, a segno anche Dzeko, Schick e Florenzi, doppietta per entrambi, tris per il giovane Antonucci. In porta un altro volto nuovo, Pau Lopez.