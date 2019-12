Joshua Zirkzee, ancora lui! Il 18enne del Bayern Monaco entra e stende il Wolfsburg

82 visualizzazioni | 00:29

Il calciatore olandese, che gioca come attaccante per il Bayern Monaco II, è di nuovo decisivo in Bundesliga: come contro il Friburgo gli bastano una manciata di secondi per andare in rete.



Un’altra stagione di Bundesliga e un’altra stagione alla caccia di una squadra che possa veramente rivaleggiare con il grande Bayern Monaco: chi sfiderà i bavaresi nella corsa al Meisterschale?



