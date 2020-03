Incredibile in Germania: offese dei tifosi del Bayern al patron dell'Hoffenheim, gara sospesa

590 visualizzazioni | 01:26

Sul risultato di 6-0 per i bavaresi, l'arbitro ha interrotto la partita per due volte per striscioni offensivi nei confronti nel presidente e proprietario dell'Hoffenheim Dietmar Hopp. Poi le squadre sono tornate in campo e hanno passeggiato fino al 90'.



