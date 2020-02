Il Milan si gode Rebic, all'Eintracht non basta André Silva: gol di tacco nel ko con l'Union Berlino

107 visualizzazioni | 00:23

Mentre il Milan in questo 2020 sta godendosi i gol di Ante Rebic (7 gol nelle ultime 7 partite di Serie A), nelle file dell'Eintracht Francoforte si rivede André Silva: entrato nella ripresa il portoghese ex rossonero realizza, con l'aiuto della deviazione di Hubner, il gol della bandiera nella sconfitta interna dell'Eintracht contro l'Union Berlino. Per André Silva è il 4° centro in Bundesliga.



Un’altra stagione di Bundesliga e un’altra stagione alla caccia di una squadra che possa veramente rivaleggiare con il grande Bayern Monaco: chi sfiderà i bavaresi nella corsa al Meisterschale?



Video highlights, interviste, curiosità... Tutto il meglio della Bundesliga su it.eurosport.com – Buona visione!