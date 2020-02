Il gol più bello del weekend: Thiago Alcantara, che giocata contro il Mainz!

5.142 visualizzazioni | 00:31

Il Bayern Monaco torna in testa in Bundesliga dopo la vittoria per 3-1 sul Mainz. Thiago Alcantara ha letteralmente fatto impazzire la difesa avversaria con un numero dei suoi, niente da fare per il Mainz che rimane in fondo alla classifica.



Un’altra stagione di Bundesliga e un’altra stagione alla caccia di una squadra che possa veramente rivaleggiare con il grande Bayern Monaco: chi sfiderà i bavaresi nella corsa al Meisterschale?



