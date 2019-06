VIDEO - Bertolini e le ragazze dell'Italia femminile cariche per il quarto pesante con l'Olanda

L'Italia di calcio femminile è approdata ai quarti di finale dei Mondiali in corso in Francia, per la seconda volta nella sua storia e vuole scrivere un'altra pagina di storia. Le immagini del penultimo allenamento prima del delicato match contro le Oranjie.