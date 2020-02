VIDEO - Bayern Monaco-Lipsia non delude le attese: tante emozioni ma zero gol

34 visualizzazioni | 01:28

All'Alianz Arena va in scena il big-match tra Bayern Monaco e Lipsia. Un match ricco di emozioni che però finisce 0-0. La classifica dunque non cambia e vede i bavaresi in testa sul Lipsia di un punto e il Borussia Dortmund che non ha approfittato del pareggio tra le prime due e rimane dietro di 4 lunghezze.