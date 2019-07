VIDEO - Atletico, Joao Felix si presenta: "Non paragonatemi a Cristiano, scriverò la mia storia"

Joao Felix, 19enne portoghese neoacquisto dell'Atletico Madrid e terzo colpo più caro della storia del calcio con i 126 milioni versati nelle casse del Benfica, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante lusitano ha messo subito le cose in chiaro: " il mio prezzo? non mi interessa. Lavorerò per migliorare ancora".