Asensio batte i colleghi della Liga a FIFA 20 e dona tutto il ricavato alla lotta al coronavirus

Nel week end si è disputato un mega torneo, in rete, a FIFA 20 tra tutte le squadre della Liga (tranne il Barcellona per motivi di sponsorizzazione) e a vincere il torneo è stato il Real Madrid guidato da Marco Asensio, che ha battuto in finale il Leganés (Ruibal). L'intero ricavato di 140.000€ andrà in beneficienza per la lotta al coronavirus.