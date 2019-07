Arnautovic, che sfortuna! Il gesto tecnico è da applausi ma poi chiede il cambio

visualizzazione | 00:33

Nel pareggio per 1-1 contro lo Wuhan Zall nella Chinese Super League c'è stata la seconda firma in campionato per Marko Arnautovic, attualmente in forza allo Shanghai SIPG. L'ex Inter, però, al momento della conclusione (una bellissima spaccata ad incrociare) si fa male ed è costretto ad abbandonare il campo.