VIDEO - Ancelotti e il debutto a Goodison Park: "É stato un giorno davvero speciale per me"

Ritorno vincente per Carlo Ancelotti in Premier League, il suo Everton batte il Burnley per 1-0 e torna alla vittoria. L'ex allenatore del Napoli contento dell'accoglienza ricevuta a Goodison Park e della solita atmosfera della Premier League.