VIDEO - Allegri, saluti e brindisi col sorriso: "I capelli? Non ce ne sono più, tanto valeva tagliare"

3.395 visualizzazioni | 01:23

Il tecnico della Juventus, all'ultima conferenza stampa, si presenta di buon umore e col sorriso sulle labbra: "Dai, niente domande, andiamo a berci un goccetto". E poi la buttata sul nuovo taglio di capelli: "Non ce n'erano più, tanto valeva tagliare. Ma tu Balzarini non puoi ridere troppo che non stai messo bene"