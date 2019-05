VIDEO - Allegri e la Juventus, l’allenatore che ha regalato 5 anni di trionfi ma non la Champions

30 visualizzazioni | 02:10

Arrivato a Torino tra lo scetticismo generale, Max Allegri è stato l'artefice di uno dei cicli più vincenti della storia della Juventus conquistando 11 trofei in 5 anni, ma non riuscendo a sfatare il tabù Champions. Riviviamo la sua storia in bianconero.