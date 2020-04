🎙 100% Juve, dal Best11 al mercato: il mondo bianconero a 360° con Balzarini e Agresti

7.012 visualizzazioni | 25:38

Per questa CALL-Azione Gianni Balzarini e Romeo Agresti, giornalisti per le vicende della Juventus, sono ospiti di Simone Eterno per parlare a tutto tondo dei bianconeri. Da un Best 11 particolare al presente, tra il voto alla stagione di Maurizio Sarri e il nome caldo per l'estate: Paul Pogba.