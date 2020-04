🎙 100% Inter, dal Best11 al mercato: il mondo nerazzurro a 360° con Biasin e Santucci

235 visualizzazioni | 26:29

Per questa CALL-Azione Fabrizio Biasin e Fulvio Santucci, giornalista e blogger per le vicende di casa Inter, sono ospiti di Simone Eterno per parlare a tutto tondo dei nerazzurri. Da un Best 11 particolare al presente, con il voto alla stagione di Conte e un nome a sorpresa per il mercato: Paul Pogba.