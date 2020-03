VIDEO - Argentina, Campo da futsal trasformato in un ospedale provvisorio per combattere il coronavirus

La federazione argentina cerca di attrezzarsi per l’avanzare della pandemia del Covid-19 in America del Sud: è stato trasformato un campo da futsal in un ospedale provvisorio con 120 posti letto per combattere il coronavirus.