VIDEO - Mackenzie, che spavento! Perde l'anteriore in curva e si schianta contro gli air fence. Illeso

169 visualizzazioni | 01:21

Nel corso della Q3 del round di Brands Hatch di British Superbike, Tarran Mackenzie è stato protagonista di un bruttissimo incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Il giovane pilota ha perso l’anteriore della propria Yamaha R1, finendo ad alta velocità contro le protezioni. Un impatto bruttissimo ma per fortuna senza problemi per il pilota che sta bene.