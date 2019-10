BSB: Scott Redding chiude terzo Gara3 a Brands Hatch ed è campione 2019

193 visualizzazioni | 02:18

Scott Redding, futuro pilota ufficiale Ducati nel Mondiale SBK, con la Panigale V4 R del team Be Wiser PBM Ducati si è laureato è Campione 2019 del British Superbike. Al pilota britannico è bastato il terzo posto in gara 3 a Brands Hatch, un trionfo maturato grazie a un bottino di 11 vittorie, 3 secondi posti e 6 terzi in 27 gare.