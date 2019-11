Vittozzi-Wierer-Hofer-Windisch da urlo: vinta la staffetta mista di Ostersund

visualizzazione | 03:44

L’Italia del Biathlon inizia la stagione col botto, vincendo la staffetta mista, così come l’aveva chiusa lo scorso anno. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch dominano la staffetta mista di Ostersund battendo la Norvegia e la Svezia nonosante l’ultimo poligono pazzesco di Johannes Boe. Ottimo inizio per gli azzurri del Biathlon.



