Vittozzi: "Quando ho visto che ero da sola, ho cercato di amministrarmi e conservare le energie"

452 visualizzazioni | 02:35

L'azzurra racconta tutte le sue emozioni dopo la vittoria anche nell'inseguimento, che fa bis con la sprint di Oberhof: "Non sono abituata a essere inseguita e non volevo partire a tutta. Avere dietro Kuzmina alla fine mi ha scombinato i piani".



